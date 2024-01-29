تخفيضات على أسعار المجلدات بجناح سور الأزبكية في معرض الكتاب

شهدت مكاتب جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 زحامًا كبيرًا من قبل الزوار، حيث جذبت عروض وتخفيضات الجناح اهتمام رواد المعرض في مختلف أقسام الكتب، ومن بين أبرز التخفيضات التي شهدت اقبالًا كبيرًا كانت في مجال المجلدات والأبحاث العلمية والمراجع.

ومن ضمن العروض المقدمة من مكتبات الجناح عُرضت 4 مجلدات بسعر 300 جنيه، وتوفر كتاب "تاريخ الطبري" المكون من مجلدين بسعر 200 جنيه، كما قدمت عروض أخرى مثل كتاب "الترغيب والترهيب" المكون من أربع مجلدات بسعر 300 جنيه، وخمس مجلدات للفقه على المذاهب الأربعة لأبو جابر الجزائري بنفس السعر، تضمنت هذه العروض مجموعة من المجلدات الهامة.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

IMG-20240129-WA0022