الهرم تتصدر القائمة.. إعلان ترتيب الإدارات بنتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة 2024

أعلنت محافظة الجيزة أن 189 ألف و766 طالب بالإدارات التعليمية تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

“الدستور” حصل على ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ونستعرضها بالترتيب في السطور التالية..

فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( ٦ اكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشاة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه)..



كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنينًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وإعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% بحضور الأستاذ اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ويمكن للطلبة أولياء الأمور الحصول على النتيجة عبر اللينك التالي

https://www.gizaedu.net