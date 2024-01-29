الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الهرم تتصدر القائمة.. إعلان ترتيب الإدارات بنتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة 2024

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أن 189 ألف و766 طالب بالإدارات التعليمية تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب. 

“الدستور” حصل على ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ونستعرضها بالترتيب في السطور التالية..

فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( ٦ اكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشاة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه)..


كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.
هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنينًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وإعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسى الأول  للشهادة الاعدادية  للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧%  بحضور الأستاذ اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ويمكن للطلبة أولياء الأمور الحصول على النتيجة عبر اللينك التالي

https://www.gizaedu.net

نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الشهادة الاعدادية اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد أعمال الكنترول فى إدارة شمال التعليمية

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفي 57357

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل