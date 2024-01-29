بمحيط قلعة صلاح الدين.. تطوير عرب اليسار وتحويلها لمنطقة سياحية من الدرجة الأولى

تتصدر المناطق التاريخية بالقاهرة اهتمامات الدولة فى تطوير المناطق العشوائية، وفق خطة لتحويل القاهرة التاريخية لمتحف ثقافي مفتوح، على أن يتولى صندوق التطوير الحضري إدارة عمليات التخطيط والانفاق.

من بين المناطق التي يجري تطويرها حاليًا، منطقة عرب اليسار المحيطة بقلعة صلاح الدين على طريق صلاح سالم عند منطقة ميدان السيدة زينب حيث تمت إزالة المناطق الملتصقة بالقلعة، وإعادة استغلالها بما ينعكس على الشكل الحضارى للقاهرة، إضافة إلى الحفاظ على القلعة وتوفير حرم أمن لها.

وقبل إجراء عملية التطوير، تم صرف التعويضات القانونية للسكان، وتم رفع مخلفات الهدم، وأوشكت عملية التطوير على الانتهاء، حيث سيتم إنشاء محال وبازارات سياحية ومبنى فندقى بارتفاع طابقين "أرضى وأول" مع إنشاء مسطحات خضراء ونوافير ومطاعم وكافتريات لخدمة المنطقة سياحيا، بالإضافة إلى ساحات انتظار للسيارات.

وكشف مصدر مسئول بصندوق التطوير الحضري، لـ"الدستور"، أن مخطط تطوير منطقة عرب اليسار بجوار القلعة يشمل إنشاء مبنى فندقى بارتفاع طابقين يضم 82 غرفة دور أرضى وأول بإجمالى مساحة 4400 متر مربع، كما أكدت المصادر أن الارتفاع لن يؤثر على سور القلعة وتظل القلعة هي الأعلى مع وجود مسافة آمنة لحرم القلعة، يفصلها عن المباني الحديثة مسطحات خضراء وأشجار وبرجولات.

وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة للمطاعم والكافتريات، بإجمالى 20 مطعما وكافيتريا، بمتوسط مساحة 45 مترًا لكل وحدة، كما سيتم إنشاء محال بأنشطة مختلفة "محلات - بازارات - محال هدايا" بإجمالى 16 محلا بمتوسط مساحة 45 متر مربع للمحل الواحد، على أن تكون كل تصميم المبانى المقامة على الشكل المعمارى للعمارة الإسلامية لتتماشى مع شكل القلعة، وما يحيطها من مبان تراثية، بحيث ستكون المنطقة سياحية من الدرجة الأولى، وستكون على مستويات مختلفة من الارتفاعات، نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية المحيطة بالقلعة.

ويشمل المشروع إنشاء بنية تحتية "شبكات صرف – شبكات مياه – شبكات رى للمسطحات الخضراء – شبكات كهرباء"، كما يضم مخطط التطوير أن تضم المباني قبابا وأشكالا تصميمية لتناسب شكل القلعة ومسجد محمد على بها.

وسيتم إنشاء أماكن انتظار للسيارات وممرات لها، بالإضافة إلى الأشجار والمسطحات الخضراء، ونوافير وأشكال ديكورية، ويشمل تطوير المنطقة إزالة البلوكات السكنية الموجودة أمام القلعة وتعويض السكان.

وتضم منطقة عرب اليسار 133 عقارًا تمت إزالتها من خلال الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة بعد صرف التعويضات القانونية للمستحقين، وذلك لتطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وكذلك توسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

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