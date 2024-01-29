الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قيد الصفقات الجديدة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة لجدولة المستحقات المتأخرة

الزمالك
الزمالك

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع اتحاد الكرة المصري، بشأن المديونية على النادي، والتي تصل إلى 16 مليون جنيه لقيد الصفقات الجديدة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل اجتماع حاسم عقده أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة  مع بعض مسئولي الجبلاية في الساعات الماضية، وتم التوصل لاتفاق على جدولة المديونية على النادي لدى اتحاد الكرة حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة.

واتفق مسئولو الزمالك مع الجبلاية على جدولة المستحقات على 4 دفعات ليتم فتح باب القيد للزمالك بشكل رسمي والتمكن من قيد الصفقات الجديدة بعدما أبرم النادي أكثر من صفقة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم محمد عاطف لاعب طنطا وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي السابق.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقوبة إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك، والتي حرمته من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، ليصبح من حق القلعة البيضاء ضم لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحذف فيفا اسم نادي الزمالك، من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، صباح اليوم الإثنين، حيث يُحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم، البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وكأس دبي للتحدي.

وستغادر البعثة فندق الإقامة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت مصر، للتوجه إلى مطار دبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.

 وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

الزمالك اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان

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