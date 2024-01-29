الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فقأ عين أحدهما".. حبس المتهم بالتعدى على عاملين بدارالسلام

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل مغسلة بتهمه التعدي علي عاملين، وإصابة أحدهما بانفجار في العين، وكذلك حيازة سلاح ناري بدون ترخيص 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه (عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصاب بانفجار بالعين اليسرى واشتباه بانفجار بالعين اليمنى، ولا يمكن استجوابه محجوز بأحد المستشفيات بدائرة القسم، حدثت بينهما وبين (عامل “بمغسلة”- مقيم بدائرة القسم)، مشادة كلامية لقيام المذكور بالتنمر على صديقه تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته ونتجت عن ذلك إصابتهما المنوه عنها. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح المستخدم فى الواقعة و2 طلقة ) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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