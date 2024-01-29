تجديد حبس 4 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، بعدما ضبط بحوزتهم عملات محلية وأجنبية فى مطار القاهرة.

البداية كانت بضبط (4 أشخاص) أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.