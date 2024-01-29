أحمد زايد: 3 أنماط للإرهاب فى الشرق الأوسط والطبقة الوسطى هي من نشرته

قال الدكتورأحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالمجلس الأعلى للثقافة، إن ظاهرة مواجهة الإرهاب مترامية الأطراف شرقا وغربا فثم مبحث جغرافي نتناوله، وهو ما قد نتلمسه من نشرات الأخبار التى تكشف بؤرات التطرف والإرهاب.

وأضاف "زايد" خلال فعاليات ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب فى الشرق الأوسط" أن هناك أنماط ثلاثة لتعريف التطرف والإرهاب، النمط الاول قد يتخذ شكل ديني أو علمانى، وهو ما قد يتجلى فى نقاش بصالون ثقافي حيث التحزب للقبيلة والابناء والأفكار، وهى موجودة بدرجات معينة فى كل المنطقة وهو ما قد يلازمها الحرمان أو المشقة وهو ما وصفه بـ"العنف الداخلى".

وأوضح "زايد" أن النمط الثانى من التطرف يخلق شكل ما تسميه بـ"الإرهاب الصامت"، وهو ما نراه فى حياتنا من إرهاب، ويتجلى فى "التنمر" حيث يمارسه بعضنا على بعض وان كان موجود عند فى قليلة عند الناس، أما النمط الثالث للإرهاب هو ما يتجلى في "الإرهاب المنظم" الذى شهدناه فى مجتمعات الشرق الأوسط الذى قام على أفكار دينية متطرفة وهو ما تجلى فى بعض الحركات الهندوسية والصهيونية وغيرها من الحركات، كلها ارتبطت بالدين وافكار سيد قطب وابن تيمية وغيرهم ممن قدموا أفكارا متشددة، مشيرا أن من قام بنشر التطرف هي الطبقة الوسطى، وليس الفقراء.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

D8BF8A35-733A-45F1-A78D-3B95F79B8DF8

BA85D725-3B9E-49FD-B034-8395162DF5C6

7F5745E5-0BE0-4B2E-922E-B2FEC425F790

D9A00F78-0B75-4E86-AD33-C82DE82687C2