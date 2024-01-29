الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد زايد: 3 أنماط للإرهاب فى الشرق الأوسط والطبقة الوسطى هي من نشرته

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

قال الدكتورأحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالمجلس الأعلى للثقافة، إن ظاهرة مواجهة الإرهاب مترامية الأطراف شرقا وغربا فثم مبحث جغرافي نتناوله، وهو ما قد نتلمسه من نشرات الأخبار التى تكشف بؤرات التطرف والإرهاب.

وأضاف "زايد" خلال فعاليات ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب فى الشرق الأوسط"  أن هناك أنماط ثلاثة لتعريف التطرف والإرهاب، النمط الاول قد يتخذ شكل ديني أو علمانى، وهو ما قد يتجلى فى نقاش بصالون ثقافي حيث التحزب للقبيلة والابناء والأفكار، وهى موجودة بدرجات معينة فى كل المنطقة وهو ما قد يلازمها الحرمان أو المشقة وهو ما وصفه بـ"العنف الداخلى".

وأوضح "زايد" أن النمط الثانى من التطرف يخلق شكل ما تسميه بـ"الإرهاب الصامت"، وهو ما نراه فى حياتنا من إرهاب، ويتجلى فى "التنمر" حيث يمارسه بعضنا على بعض وان كان موجود عند فى قليلة عند الناس، أما النمط الثالث للإرهاب هو ما يتجلى في "الإرهاب المنظم" الذى شهدناه فى مجتمعات الشرق الأوسط الذى قام على أفكار دينية متطرفة وهو ما تجلى فى بعض الحركات الهندوسية والصهيونية وغيرها من الحركات، كلها ارتبطت بالدين وافكار سيد قطب وابن تيمية وغيرهم ممن قدموا أفكارا متشددة، مشيرا أن من قام بنشر التطرف هي الطبقة الوسطى، وليس الفقراء.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

D8BF8A35-733A-45F1-A78D-3B95F79B8DF8
D8BF8A35-733A-45F1-A78D-3B95F79B8DF8
BA85D725-3B9E-49FD-B034-8395162DF5C6
BA85D725-3B9E-49FD-B034-8395162DF5C6
7F5745E5-0BE0-4B2E-922E-B2FEC425F790
7F5745E5-0BE0-4B2E-922E-B2FEC425F790
D9A00F78-0B75-4E86-AD33-C82DE82687C2
D9A00F78-0B75-4E86-AD33-C82DE82687C2
0A043BA8-1107-41F9-AFB4-DB3708390F02
0A043BA8-1107-41F9-AFB4-DB3708390F02
الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة ظاهرة مواجهة الإرهاب معرض القاهره الدولي للكتاب اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل