7 عادات يومية تُساعدك على حماية أسنانك من التسوس

ألم الأسنان من أكثر الآلام التي يصعب السيطرة عليها حتى مع استخدام المسكنات، ويصعب تشخيصها دون اللجوء للطبيب، ولعل العادات الغذائية هي أهم مفاتيح الحفاظ على صحة الأسنان، بعيدًا عن التسوس وغيره من الأمراض.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، أبرز العادات الصحية التي يمكن من خلالها الحافظ على صحة الأسنان.

الحفاظ على الأسنان

تنظيف الأسنان بشكل يومي، ويُنصح بألّا تقل عدد المرات التي يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون فيها عن مرتين في الصباح والمساء.

التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر؛ لأنّها ترفع احتماليّة الإصابة بتسوس الأسنان، مثل الحلوى والشيكولاتة.

وتجنب التدخين بأنواعه.

الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحافظ على الكالسيوم ، مثل الحليب والفواكه والأجبان و البيض.

استخدام غسول الأسنان بصفة مستمرة.

عدم تجاهل الأسنان التي تحتاج إلى حشوة طبية مُستعجلة، فبعض الأشخاص عند توقف شعورهم بالألم يمتنعون عن مراجعة طبيب الأسنان.

عدم استخدام أدوات النظافة الشخصية لأي شخص آخر.

تسوس الأسنان

تسوس السطح الخارجي:

تستهدف الجراثيم طبقة المينا، ويُمكن علاج هذا النوع من التسوس بسهولة أكبر من الأنواع الأخرى المُتقدمة. تسوس أسنان الطواحن: في هذه الحالة تُهاجم الجراثيم الفجوات في الأسنان الطاحنة، ويحتاج هذا النوع للعلاج الفوري لدى الطبيب، لأنّه سريع الانتشار، وقد يؤذي العديد من الأسنان في الفم. تسوس الأسنان من الجذر: ينتشر هذا النوع بين كبار السن الذين غالباً ما يشتكون من تراجع اللثة.

أعراض إصابة الأسنان

ألم في الأسنان أو ألم مفاجئ تلقائي أو ألم يحدث من دون سبب واضح

حساسية الأسنان

ألم خفيف أو حاد أثناء الأكل أو شرب شيء حلو أو بارد أو ساخن

حفر أو فجوات واضحة في الأسنان

بقع بنية أو سوداء أو بيضاء على أي سطح من الأسنان

ألم عند قضم الطعام