الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الأوضاع مأساوية داخل مستشفى الأمل فى خان يونس

غزة
غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، عن أن الأوضاع مأساوية داخل مستشفى الأمل في خان يونس

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن المستشفى تعامل مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات، جميعهم من النازحين، اثنان من الشهداء ارتقيا خلال محاولتهما إخلاء الشهيدة التي ما زالت حتى اللحظة ملقاة على الأرض على بعد أمتار من المستشفى.

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وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد الشهداء هو شقيق ممرضة متطوعة في المستشفى.

بلدية غزة تعلن عدم قدرتها على تقديم الخدمات وتحذر من فيضان

وسبق أن أعلنت بلدية غزة عدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظم الآليات.

وأضافت بلدية غزة، في بيان لها، أن مدينة غزة تعاني من كارثة صحية وبيئية بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وحذرت بلدية غزة من فيضان بركة الشيخ رضوان، اليوم، وإغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توافر الوقود.

وفي السياق، قالت "منظمة أطباء بلا حدود" إن النظام الصحي في قطاع غزة كامله خارج الخدمة الآن، وإنه عمليًا لم يعد هناك نظام صحي بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلةً.

وأعربت المنظمة، في بيان اليوم السبت، عن أسفها، لأن القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب غزة، أصبحت "شبه معدومة"، مشيرة إلى أنه ما بين 300- 500 مصاب بجروح خطرة لم يتسنّ إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف.

واستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

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الهلال الأحمر الفلسطيني خانيونس مستشفى الأمل بلدية غزة انقطاع الوقود

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