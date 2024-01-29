اتحاد الكرة يرفض مد فترة القيد فى فترة الانتقالات الشتوية

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مد فترة القيد حتى يوم 22 فبراير المقبل كما كان مقررًا من قبل.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع الاتحادات الأهلية حرية مد فترة القيد الشتوي بشرط إبلاغه بالقرار قبل يوم 31 ديسمبر من الشهر الماضي.

ووافق الاتحاد على مد فترة القيد في بداية الأمر إلا أنه تراجع عن القرار، وسينهي فترة القيد مع نهاية الشهر الحالي بعد هجوم جماهير الأهلي.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء مشكلة القيد وسداد جميع المستحقات المتعلقة على الزمالك لدى عدد من اللاعبين والأندية ووافق الفيفا على فتح باب القيد للزمالك.

وكشف المصدر، عن أن اتحاد الكرة أبلغ جميع الأندية بنهاية القيد الشتوي مع نهاية الشهر الجاري وعدم مد فترة القيد.