العائلة السالزيانية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس يوحنا بوسكو

احتفل أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين بمصر بالقداس الاحتفالي بعيد القديس يوحنا بوسكو في كاتدرائية سانت كاترين، بحضور أعضاء العائلة السالزيانية بالإسكندرية، بمشاركة عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين من العاملين بمدارسهم وطلبة المدرسة وخريجيها و محبيهم.

وقام بإحياء الترانيم كورال كنيسة القلب المقدس بالابراهيمية بقيادة المايسترو شريف عطاالله.

أثناء القداس جدد السالزيان المعاونين وعدهم، وتحدثت العظة عن منهج القديس يوحنا بوسكو في خدمته نحن الشبيبة من خلال الاقتراب منهم واكتشاف ما هو صالح و مميز لتوجيههم نحو الله.

وترأس أمس، الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، قداس ختام السنة اليوبيلية، بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على ميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، والوجه الأقدس، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع.

حضر الاحتفال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بمشاركة الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، ورئيس لجنة السنة اليوبيلية، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك الاب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب كيرلس مقار الكرملي، والأب بطرس صبره الكرملي، بالإضافة إلى القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، نيابةً عن الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والسفير أرتوراس جايليوس، سفير إستونيا بمصر.

ألقى الأب أنطونيوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تعاليم القديسة تريزا"، كما تضمن الاحتفال أيضًا تكريم أعضاء لجنة السنة اليوبيلية لمجهوداتهم المبذولة، خلال الفترة الماضية.