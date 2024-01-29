الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين عام حماة الوطن يناقش الخطط المستقبلية لأنشطة الحزب النوعية والفرعية

حماة الوطن
حماة الوطن

عقد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة  الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا تنظيميًا لتقييم أعمال الحزب خلال الفترة الماضية التي انتهت بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، ووضع خطة للأعمال النوعية والفرعية خلال المرحلة المقبلة.

بدأ اللواء طارق نصير الاجتماع بنقل تحيات رئيس الحزب، الفريق جلال الهريدي، مشكورًا لجهود الحضور خلال الفترة الماضية وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعمل الدءوب من أجل المساهمة في بناء الوطن.

وأضاف اللواء طارق نصير أن الوطن يحتاج إلى جهود مخلصة من الجميع من أجل المساهمة في بنائه وتقدمه.

تجهيز قافلة إغاثة إنسانية لأهالى قطاع غزة


وأوضح نصير أن "حماة الوطن" سوف يقوم بتجهيز قافلة إغاثة إنسانية لأهالى قطاع غزة إيمانًا بأن الحزب داعم لكل المواقف والقرارات التي تتخذها القيادة المصرية.


وفي إطار الدور المجتمعي للحزب، أكد نصير أن الحزب يجهز للاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال توفير الآلاف من كراتين المواد الغذائية والأساسية لتقديمها للمواطنين محدودي الدخل في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى أن الحزب سوق يقوم قريبًا بفتح العديد من الشوادر بجميع أنحاء الجمهورية لبيع كل المواد بسعر التكلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما أعرب المشاركون في الاجتماع عن أهمية مثل هذة اللقاءات التي تؤكد على مسار حزب حماة الوطن ودوره المجتمعي في خدمة القاعدة العريضة من المواطنين.

وتوجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير.

وقال الحزب إن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان بطولات وتضحيات رجال وأبطال الداخلية في مواجهة المحتل الغاشم عام ١٩٥٢، حينما جسدوا ملحمة وطنية للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

وأكد الحزب أن رجال الشرطة كانوا وما زالوا وسيظلوا في مقدمة المدافعين عن مصر وشعبها، والقيام بدورهم على النحو الأمثل في تأمين الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار.

حماة الوطن مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي قافلة اغاثة إنسانية غزة شهر رمضان

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