الشرطة تكشف ملابسات استغاثة مواطن من بلطجية في الإسكندرية

كشفت الشرطة تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع «فيس بوك» متضمنًا إستغاثة صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وأنجاله بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والتعدي على عم الشاكي وعائلته بالسب والضرب لإجبارهم على ترك منزلهم في قسم شرطة ثان الرمل بالأسكندرية.

وتبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات بين الشاكي والمشكو في حقهم حول الميراث، أسفرت عن نشوب مشاجرة بينهم دون حدوث ثمة إصابات.

تحرر المحضر اللازم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.