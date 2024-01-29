الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

تحصين
تحصين

أعلنت محافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من تحصين 651 ألفا و710 رؤوس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية في كافة محافظات الجمهورية.

‫يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية 

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

الحمى القلاعية حياة كريمه ن الحملة القومية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظة الشرقية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

تحصين 250 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين 235 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين 46 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين 42 ألفًا و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

تحصين 14800 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في ببني سويف

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة