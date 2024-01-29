تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من تحصين 651 ألفا و710 رؤوس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية في كافة محافظات الجمهورية.

‫يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.