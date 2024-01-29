الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على جنود الاحتلال الإسرائيلى

هجمات حزب الله
هجمات حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله، في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن المقاومة اللبنانية شنت هجمات على القطاع الشرقي، وجاءت كالتالي:

وفي الساعة 14:00 استهداف انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة هونين (راميم) ومحيطها بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين (راميم) بصاروخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله أنه شن أيضا هجمات في القطاع الغربي، وجاءت كالتالي:

وفي الساعة 12:33 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي الساعة 14:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة، وفي الساعة 22:30 استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخَي فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة، وفي الساعة 23:00 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

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