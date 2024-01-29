الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: الهجمات على القوات الأمريكية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية فى غزة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

قال المسؤول الكبير في حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، إن هجمات الليلة الماضية على القوات الأمريكية مرتبطة مباشرة بالحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي.

 

وقال أبو زهري وفق رويترز ، إن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين هو رسالة إلى الإدارة الأمريكية مفادها أنه ما لم يتوقف قتل الأبرياء في غزة، فيجب عليها مواجهة الأمة بأكملها، مشيرا الى أن العدوان الأمريكي الصهيوني المستمر على غزة قادر على تفجير الوضع في المنطقة.

القوات الأمريكية في الأردن 

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القوات الأمريكية تخلى قاعدة "هيموس" شمال شرق سوريا

يعد الجيش الأردني أحد أكبر المستفيدين من التمويل العسكري الأجنبي من واشنطن ولدى المملكة مئات المدربين الأمريكيين وهي واحدة من الحلفاء الإقليميين القلائل الذين يجرون تدريبات مكثفة مع القوات الأمريكية على مدار العام. 

 

ومنذ بداية الصراع السوري في عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان على إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.
 

ومن غير الواضح عدد القوات الأمريكية المتمركزة فعليًا في البرج 22. ومن غير الواضح أيضًا نوع الأسلحة التي تم الاحتفاظ بها، والدفاعات الجوية المستخدمة، والخطأ الذي حدث بالضبط.

وأدان الأردن "الهجوم الإرهابي" على موقع عسكري متقدم على طول الحدود مع سوريا، بحسب ما أوردته رويترز.

 

وأضافت أنها تتعاون مع الولايات المتحدة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب.

 

وتأتي تصريحات الأردن في الوقت الذي أدى فيه هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة عشر آخرين الليلة الماضية.
 

وقال مسؤولان مختلفان لرويترز إن بعض الجنود الأمريكيين المصابين تم إجلاؤهم طبيا من القاعدة الأمريكية لتلقي المزيد من العلاج. 

 

وقال مسؤول إن الطائرة بدون طيار ضربت بالقرب من ثكنة القاعدة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين على الأقل. 

الأردن القوات الأمريكية سوريا العراق احباط الهجوم

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