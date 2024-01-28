رقم قياسي جديد لمصطفى محمد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا

حقق مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المحترف فى صفوف نادى نانت الفرنسى، رقم قياسى جديد خلال مشاركته مع الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وأحرز مصطفى محمد هدف الفراعنة الأول فى مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية من ضربة جزاء قبل نهاية أحداث الشوط الأول، ليصبح أول لاعب مصرى يحرز اهداف فى أربع مباريات متتالية للفراعنة فى بطولات أمم افريقيا.

وسجل مهاجم نانت الفرنسى فى مرمى موزمبيق فى بداية المشوار الأفريقى، ثم سجل فى مرمى غانا وكذلك فى مرمى الرأس الأخضر فى ختام مباريات الفراعنة بالدور الأول، وأخيرا فى مرمى الكونغو.

وأصبح مهاجم الفراعنة ضمن هدافى البطولة بأربعة أهداف على امل تخطى الكونغو مواصلة المشوار فى أمم افريقيا.

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

تقدم إيليا ميسشياك لصالح الكونغو في الدقيقة 37 وتعادل مصطفى محمد لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

بداية المباراة

منتخب الكونغو الديمقراطية أهدر فرصة خطيرة بعد انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ميسشياك إليا لكنه سدد بعيدا عن المرمى بدلا من التمرير لباكامبو غير المراقب.

حمدي فتحي أرسل رأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من محمد هاني.

أحمد حجازي أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مروان عطية إلى حجازي غير المراقب لكنه سدد الرأسية فوق العارضة.

فرصة أخرى لمنتخب مصر بعد عرضية أرضية قوية من النني لكن مصطفى محمد فشل في السيطرة عليها.

في الدقيقة 20 فرصة خطيرة من المنتخب الكونغولي بعد تسديدة من بونجوندا على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة.

حمدي فتحي أنقذ مرمى المنتخب من هجمة خطيرة بعد تدخل مميز ليحرم ميسشياك إليا من تسجيل التقدم في الدقيقة 23.

منتخب الكونغو سجل هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق ميسشياك إيليا بعد عرضية من ويسا حولها إيليا برأسه في المرمى.

واعترض لاعبو منتخب مصر مطالبين بالحصول على رمية تماس لكن الحكم احتسب الهدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 43 بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة ضرب أحمد حجازي بدون كرة.

وسدد مصطفى محمد ركلة الجزاء بنجاح في أقصى الزاوية اليمنى.