أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يدرك التعادل لمنتخب مصر من ركلة جزاء

استطاع منتخب مصر، أن يسجل هدف التعادل في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

أحرز مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

بداية المباراة

منتخب الكونغو الديمقراطية أهدر فرصة خطيرة بعد انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ميسشياك إليا لكنه سدد بعيدا عن المرمى بدلا من التمرير لباكامبو غير المراقب.

حمدي فتحي أرسل رأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من محمد هاني.

أحمد حجازي أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مروان عطية إلى حجازي غير المراقب لكنه سدد الرأسية فوق العارضة.

فرصة أخرى لمنتخب مصر بعد عرضية أرضية قوية من النني لكن مصطفى محمد فشل في السيطرة عليها.

في الدقيقة 20 فرصة خطيرة من المنتخب الكونغولي بعد تسديدة من بونجوندا على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة.

حمدي فتحي أنقذ مرمى المنتخب من هجمة خطيرة بعد تدخل مميز ليحرم ميسشياك إليا من تسجيل التقدم في الدقيقة 23.

منتخب الكونغو سجل هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق ميسشياك إيليا بعد عرضية من ويسا حولها إيليا برأسه في المرمى.

واعترض لاعبو منتخب مصر مطالبين بالحصول على رمية تماس لكن الحكم احتسب الهدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 43 بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة ضرب أحمد حجازي بدون كرة.

وسدد مصطفى محمد ركلة الجزاء بنجاح في أقصى الزاوية اليمنى.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا



وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مبازي نزو.

خط الدفاع: جيديون كياتينجوا - مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا - أرثر ماسواكو.

خط الوسط: تشارلز بيكيل - موتسوسي - سيدريك باكامبو.

خط الهجوم: ميسشاك إليا - باتومبو - يون ويسا.