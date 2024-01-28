الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن مضادات الأكسدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يُعتقد أن أي شيء يحتوي على مضادات الأكسدة، سواء كان طعامًا أو كريمًا للوجه، صحي، والأهم من ذلك أنه يحتوي على خصائص يمكنها إيقاف الشيخوخة، ومضادات الأكسدة هي الكلمات الطنانة في قطاع الصحة، ويرصد التقرير التتالي كل ما تريد معرفته عن مضادات الأكسدة.

ما الفوائد التى تعود على الجسم من تناول قشور الفاكهة مثل التفاح واليوسفي؟

مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي جزيئات تلعب دورًا حيويًا في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهي عملية مرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة المختلفة. يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل بين الجذور الحرة - وهي جزيئات شديدة التفاعل مع إلكترونات غير متزاوجة - وقدرة الجسم على تحييدها. الجذور الحرة هي في الغالب منتجات ثانوية للوظائف البيولوجية التي تحدث داخل الجسم ويمكن أن تلحق الضرر بالخلايا والبروتينات والحمض النووي، مما يساهم في حالات مثل أمراض القلب والسرطان واضطرابات التنكس العصبي. 

تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي عن طريق التبرع بالإلكترونات لتثبيت الجذور الحرة، مما يمنعها من التسبب في مزيد من الضرر، إنها بمثابة زبالين، حيث تقطع التفاعلات المتسلسلة التي تبدأها الجذور الحرة وتحمي الهياكل الخلوية.

أصبح مصطلح "مضادات الأكسدة" كلمة طنانة في الصناعة الصحية بسبب ارتباطه بالعديد من الفوائد الصحية ودوره المحتمل في الوقاية من الأمراض المزمنة. يتم الاحتفال بمضادات الأكسدة لقدرتها على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات شديدة التفاعل مرتبطة بتلف الخلايا والشيخوخة. نظرًا لأن الإجهاد التأكسدي متورط في العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان واضطرابات التنكس العصبي، فإن فكرة أن مضادات الأكسدة يمكنها مواجهة هذه العمليات قد عززت شعبيتها. 

ينجذب المستهلكون بشكل متزايد إلى الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة، حيث ينظرون إليها كوسيلة لتعزيز الصحة العامة وإبطاء عملية الشيخوخة. ويعود هذا الاتجاه أيضًا إلى الوعي المتزايد بتأثير العوامل البيئية والضغط النفسي وخيارات نمط الحياة السيئة على الصحة.

 

مضادات الأكسدة الشيخوخة قطاع الصحة الخلايا الأمراض المزمنة

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