الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الدكتور مجدى نزيه يكشف مخاطر تناول الشاى بعد اللحمة (فيديو)

الشاي
الشاي

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، نصائح غذائية هامة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وتحدث عن فوائد بعض الأطعمة والمشروبات الشعبية وأوقات تناولها.

وبالنسبة للمشروبات الساخنة، أكد نزيه، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أهمية الشاي، الذي يعمل على توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس، ويحتوي على حامض التانك، الذي يساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار.

ونصح بتناول كوبين من الشاي في النصف الأول من اليوم، وتجنب شربه بعد اللحمة، لأنه يعيق امتصاص الحديد، موضحًا أن الشاي المغلي الثقيل يفيد في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب، إذا تم شربه بعد الوجبات الدسمة.

ومن المشروبات الأخرى التي أوصى بها الدكتور نزيه هو عصير القصب السكري، الذي يقوي الأسنان والفك، وينظف الأسنان من البكتيريا، ويمد الجسم بالسكر الطبيعي، شرط أن يتم تناوله بشكل منظم ومعتدل، وأشار إلى أن الفول الحيراتي يعطي كوليجين بشري مناسبًا للجسم، ويحسن من مظهر البشرة والشعر.

صالة التحرير عزة مصطفى مجدي نزيه استشاري التغذية الأمراض حامض التانك الشاي

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