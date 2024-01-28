الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى التغذية يكشف أسباب وعلاجات التوحد والأوبئة الغذائية (فيديو)

التوحد
التوحد

تحدث الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغدية، عن مرض التوحد والأوبئة الغذائية وكيفية التعامل معها.

وقال نزيه، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن التوحد اضطراب عصبي يتميز بتنوع الأعراض والسمات، ويشمل صعوبات في العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين.

وأضاف أن بعض السلوكيات الشائعة لدى المصابين بالتوحد هي الانشغال بالتفاصيل الصغيرة، والتحول بصعوبة من نشاط إلى آخر، والتفاعل بشكل غير مألوف مع الحواس، مثل اللمس أو السمع أو الشم، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض الجسدية التي قد ترافق التوحد هى تساقط الشعر وفقر الدم، رغم تناول كميات كبيرة من الطعام.

ونصح بضرورة غسل الخضار والفاكهة جيدًا قبل تناولها، للوقاية من الأوبئة الغذائية التي قد تسبب أمراضًا خطيرة، موضحًا أن الغسل يساعد على التخلص من نسبة 20% من الجراثيم والفيروسات الموجودة على سطح المنتجات الغذائية، وأكد  أهمية إنتاج الخضروات الطازجة التي يستهلكها الفرد، مثل الجرجير والفلفل وغيرهما من الخضروات الورقية، لضمان جودتها ونظافتها.

مجدي نزيه استشاري التغدية التوحد الأوبئة الأوبئة الغذائية عزة مصطفى صالة التحرير مرض التوحد تساقط الشعر

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