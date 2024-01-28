"البرهان" يضع إكليلا من الزهور ترحما على شهداء الثورة الجزائرية

وضع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إكليلا من الزهور بمقام الشهيد ترحما على أرواح شهداء الثورة الجزائرية.

جاء ذلك خلال زيارة عبد الفتاح البرهان إلي الجزائر اليوم، حسبما أفاد مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته الرسمية.

انتهاكات قوات الدعم السريع

وقالت مصادر إن مسلحين من قوات الدعم السريع شبه العسكرية قتلوا مسيحياً في 20 يناير، وضربوا آخر حتى فقد وعيه في 22 يناير في أم درمان بالسودان.

وقال أحد أقاربه إن مسلحي قوات الدعم السريع، الذين يقاتلون القوات المسلحة السودانية منذ 15 أبريل، قتلوا بالرصاص حيدر الأمين في منزله بمنطقة أمبدة في أم درمان، على الجانب الآخر من نهر النيل من الخرطوم.

وأضاف أن المسلحين المسلمين أهانوا الأمين (30 عاما)، وهو عضو في الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية، لكونه مسيحيا. نهبوا ممتلكاته وتركوه غارقاً في بركة من الدماء.

قال أحد أقاربه في رسالة نصية إلى Morning Star News: "لقد قُتل على يد قوات الدعم السريع بعد أن سرقوا كل ما كان لديه".

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وقال مصدر محلي إن مسلحي قوات الدعم السريع اعتدوا يوم الإثنين بالضرب على التاجر المسيحي الظاهر كافي حتى فقد وعيه قبل نهب منزله ومتجره في أم درمان. كافي هو تاجر معروف في المنطقة الخاضعة الآن لسيطرة قوات الدعم السريع.

وقال المصدر إن عقيدة كافي المسيحية معروفة أيضًا في المنطقة، وأن المسلحين الذين هاجموه كانوا متطرفين مسلمين.

وتم إحراق ما لا يقل عن خمسة مباني كنائس في السودان منذ اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وفي ولاية الجزيرة، الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ ديسمبر، أضرم مسلحون النار في 15 يناير في مبنى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في ود مدني، عاصمة الولاية، حسبما قال أحد القساوسة بالمنطقة.

وأضاف أن مبنى الروم الأرثوذكس يقع بجوار مبنى الكنيسة الإنجيلية في منطقة حي القسم الأول بالمدينة.

أدى القتال بين ميليشا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، في السودان بعد انقلاب أكتوبر 2021، إلى ترويع المدنيين في الخرطوم وأماكن أخرى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص ونزوح ما يقدر بنحو 7.6 مليون آخرين داخل البلاد وخارجها.