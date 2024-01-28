وزير فلسطينى: خفض خدمات "الأونروا" تصريح مفتوح للهجرة الطوعية خارج غزة

قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن "الأونروا"، هي الذاكرة الحية لقضية اللاجئين وحق العودة للفلسطينيين، على الرغم من أهمية الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة الدول العربية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "اتصلنا بجميع الدول التي علقت تمويلها لوكالة الأونروا، ونحن نركز على المسئولية الفردية والجماعي، حتى في حالة إثبات التم على الموظفين، سيكون هناك مسئولية فردية، لاتتحملها المنظمة بالكامل.

وأضاف: "الأونروا ليست حزبا سياسيا، ولا عليها أن تتحمل مسئولية أفراد بها، وعلى الرغم من ذلك فهي تأخذ إقرارا من موظفيها بعدم الانضمام إلى أي حزب سياسي أو مزاولة أي نشاط سياسي، في مدارس وأماكن عمل "الأونروا".

وتابع: "أعتقد أنه لدينا أساس قانوني وسياسي للرد على الادعاءات الإسرائيلية المفبركة والمبنية على المسئولية الفردية للمواظفين، ونحن نحذر من أبعاد وخطورة هذا القرار على مجتمع اللاجئين، وتحول المخيمات لبيئة نشطة للتطرف".

وواصل: "أحذر من تخفيض الخدمات التي تقدم لمجتمع اللاجئين بشكل خاص وللفلسطينيين بشكل عام، لأنه بمثابة تصريح مفتوح للهجرة الطوعية خارج إطار قطاع غزة".