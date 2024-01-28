أسباب ارتفاع سعر طن الألومنيوم لـ220 ألف جنيه

كشف مصدر مطلع بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن سبب ارتفع سعر طن الألومنيوم في السوق الي 220 ألف طن.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الدستور"، أن أسباب الارتفاع تعود الي ارتفاع سعر المعدن في البورصة العالمية.

أوضح المصدر أن ارتفاع تكلفة انتاج الألومنيوم في مصر تعد من ضمن الأسباب الرئيسية اليت ساهمت في ارتفاع سعر الطن الي 220 ألف جنيه مؤكدا أن مصر للألومنيوم اشترت خامات منذ فترة قريبة بنحو 50 مليون دولار موضحا أن نسبة كبيرة من الانتاج ستذهب الي التصدير في اطار العمل علي جلب العملة الصعبة التي تحتاجها الشركة من أجل شراء الخامات.

وأوضح المصدر أن الشركة انتجت خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي نحو 260 ألف طن، لافتًا إلى أنه من المقرر زيادة الإنتاج لـ310 آلاف طن بنهاية يونيو المقبل.

وأشار المصدر الي أن تحقيق 66 مليار جنيه ايرادات من الألومنيوم عبر بيع 300 ألف طن كانتاج سنوي يتم حسابته في حالة اذا ماكانت الشركة تبيع للاستهلاك المحلي فقط موضحا أنه يتم تصدير نحو 50 % من الانتاج الي الخارج للتصدير ومن المقرر زيادة النسبة لتصل لـ60% أو 70% بنهاية يونيو المقبل في اطار العمل علي جلب العملة الصعبة موضحا أن الشركة لا تقوم بتسيل الدولار القادم من التصدير حيث يتم شراء الخامات ومستلزمات الانتاج به.

وأكد المصدر أن تسعير الكهرباء التي تدخل في الانتاج من ضمن التكاليف علي شركة مصر للألومنيوم حيث تدخل بنسبة 40% من انتاج الألومنيوم كونها مكون انتاجي وليس تشغيلي فقط.