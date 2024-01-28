الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ندوة حول التراث الثقافي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الرابعة مساء اليوم الأحد، ندوة حول "دور التراث الثقافي في ترسيخ الهوية المصرية".

ومن المقرر أن تناقش الندوة دور التراث في تعزيز التفاهم والتلاحم بين مختلف المجتمعات الثقافية داخل مصر وتعزيز السياحة وجذب الزوار إلى مصر، وكيف يمكن للتقاليد الدينية في مصر أن تلعب دورًا في تعزيز الهوية الوطنية والتسامح، وكذلك الدور الذي يلعبه الإرث الفرعوني في تعزيز التفاخر والفخر بالتاريخ المصري، وكيفية مواجهة محاولات طمس الهوية المصرية لصالح هويات أخرى مثل "الأفرو سينترك".

يدير الحوار خلال الندوة النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، ويشارك في الندوة كلًا من د. نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون الثقافة والتراث ورئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التراث الثقافي الهوية المصرية المجتمعات الثقافية مصر الأفرو سينترك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة