اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ندوة حول التراث الثقافي

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الرابعة مساء اليوم الأحد، ندوة حول "دور التراث الثقافي في ترسيخ الهوية المصرية".

ومن المقرر أن تناقش الندوة دور التراث في تعزيز التفاهم والتلاحم بين مختلف المجتمعات الثقافية داخل مصر وتعزيز السياحة وجذب الزوار إلى مصر، وكيف يمكن للتقاليد الدينية في مصر أن تلعب دورًا في تعزيز الهوية الوطنية والتسامح، وكذلك الدور الذي يلعبه الإرث الفرعوني في تعزيز التفاخر والفخر بالتاريخ المصري، وكيفية مواجهة محاولات طمس الهوية المصرية لصالح هويات أخرى مثل "الأفرو سينترك".

يدير الحوار خلال الندوة النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، ويشارك في الندوة كلًا من د. نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون الثقافة والتراث ورئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.