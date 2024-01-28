بينها التراث الثقافى وترسيخ الهوية المصرية.. أجندة معرض الكتاب اليوم

التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية، إحدي فعاليات أجندة معرض الكتاب، لهذا اليوم الأحد 28 يناير، والتي نرصدها لكم بالتفاصيل الكاملة في هذا التقرير.

أجندة معرض الكتاب في يومه الرابع

ففي العاشرة صباحا، تستقبل القاعة الرئيسية ــ بلازا 1، لقاء لتقديم كتاب “إسهامات الفارابي ــ المعلم الثاني ــ في إثراء الحضارة الإنسانية"، وذلك بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة.

وفي نفس القاعة تعقد في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان “الفن والمجتمع.. في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة”، ويشارك فيها كل من: د. أحمد الشوكي، ود. نادر عبد الدايم، وتدير اللقاء سارة حازم.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ وضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان “التراث والتاريخ في أعمال يعقوب الشاروني”، بمشاركة كل من: د. أميمة جادو، د. سليمان جادو شعيب، د. ماجدة إبراهيم، ويديرها أحمد عبد العليم.

يليها في الرابعة وضمن محور ظواهر ثقافية اجتماعية، ندوة بعنوان “التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية” ويشارك كل من: د. أحمد بهي الدين، حلمي النمنم، النائب عمرو عزت، د. نهلة إمام، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، ويديرها النائب نادر مصطفي.



يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان “جسر بين الثقافات: مسيرة ناقد” ويحاضر فيها الناقد د. صبري حافظ، ويحاوره الكاتب عزت القمحاوي.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، ضمن محور كاتب وجائزة.. ثقب المفتاح لا يري..مختارات شعرية لعشرون شاعرة أمريكية حائزات علي جائزتي نوبل وبوليتزر، ترجمة سارة حامد حواس، ويناقشه: الشاعر أحمد الشهاوي، علي عطا، د. محسن الشيمي، ويديرها ضياء حامد.

يليها في الثانية والنصف وضمن وضمن محور تجارب ثقافي، مناقشة رواية “ابتسامة كاترينا”، للكاتب الإيطالي د. كارلو فيتش، وتديرها د. وفاء البيه.

وضمن محور ضيف الشرف، تعقد في الرابعة ندوة لمحترفي النشر، حلقة نقاش الذكاء الاصطناعي: التحديات والإمكانيات بالنسبة لعالم النشر، الأدب النرويجي والعالم العربي، الناشرون العرب والوكلاء النرويجيون وآخرون.

وفي السادسة وضمن محور تجارب ثقافية، يحل الروائي الكويتي سعود السنعوسي، في ضيافة المعرض ولقاء لمناقشة روايته “رحلة مع أسفار مدينة الطين”، تديرها د. رشا سمير.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي، ينطلق في العاشرة صباحا المؤتمر الأول: الترجمة من العربية وإليها.. جسر الحضارة" الدورة الثالثة، بمشاركة كل من: وزير الأوقاف، رئيس الهيئة المصرية العام للكتاب، مدير المركز القومي للترجمة، مدير مركز اللغة العربية بأبو ظبي.

وتبدأ جلسات المؤتمر من الحادية عشر والنصف، وحتي الثامنة مساء، ويضم 6 جلسات، وهي: الترجمة إلي اللغات الأجنبية، دراسات في الترجمة، كلمات ممثلي بعض الجهات المعنية بالترجمة في الوطن العربي، أنشطة الترجمة في المراكز والمؤسسات الثقافية الدولية، تجربة شباب المترجمين في مصر، مائدة مستديرة بعنوان "مستقبل الترجمة من العربية وإليها.

ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان”، للباحثة د. آيات الحداد، ويناقش الكتاب كل من: د. عصام شيحة، النائب محمد عبد العزيز، ويديرها محمود بسيوني.

يعقبها في الثانية، “كاتب وكتاب”، مناقشة كتاب “المسرح الشعري نحو نظرية جديدة”، للناقد عبد السلام فاروق، ويناقشه كل من: أمل سالم ومحمد شلبي أمين، ويديرها ياسين غلاب.

يليها في الرابعة مناقشة كتاب “التخطيط الإستراتيجي لحرب أكتوبر”، للواء د. أحمد يوسف عبد النبي، ويناقشه لواء د. طه السيد، لواء مجدي حجازي، ويديرها أحمد ناجي قمحة.

وضمن محور “الأعمال الروائية”، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية الكاتبة الروائية أسماء أسامة، “موعد مع السعادة”، ويناقشها أشرف أبو جليل، محمد أبو الليف، ويديرها سامح وهيب.

برنامج المؤسسات الثقافية المصرية

وفي أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة بلازا 1 في الثانية عشرة، ندوة بعنوان “أهمية التوثيق والنشر للفنون التشكيلية والعمارة”، ويشارك فيها م. حمدي السطوحي، سعيد عبده، د. علية عبد الهادي، بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، ويديرها د. طارق والي.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد خالد، حبيبة الزين، رشا الفوال، عاطف الجندي، صلاح يوسف، عمر مكرم، محمود الكرشابي، هبة عبد الوهاب. ويديرها الشاعر أسامة جاد.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير، ويحاوره دكتور علي الشلاه.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: أسامة جاد، بشير رفعت، جيهان عمر، الشاعرالأردني راشد عيسي، الشاعرة المغربية ريم نجمي، الشاعر العراقي سليم العبدلي، عبد الستار سليم، عصام خليفة، عيد صالح، محمد حسني إبراهيم، محمود الحلواني، محمود خير الله، ويديرها الشاعر حازم البهوشي.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

يليها في الواحدة والنصف، عرض لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يليها في الرابعة والنصف، عرض لفرقة “براس ساوند باند”، بدار الأوبرا المصرية.

وضمن أجندة معرض الكتاب، تشهد قاعة بلازا 2 عدد من الفعاليات الفنية أيضا، تبدأ في الثانية عشرة ظهرا، وعرض للسيرك القومي.

وفي الثالثة، عرض لفريق “بنكمل بعض”، والتابع للمركز القومي لثقافة الطفل.