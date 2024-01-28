الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بقتل سيدة ووضعها فى ثلاجة بالإسكندرية

حبس
حبس

جددت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، حبس 4 متهمين بقتل ربة منزل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9903 لسنة 2023 إدارى قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول "م. ح. ع" عاطل، كان يعمل في الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي، وأنه ترك مسكنه بسبب خلافات أسرية، واستقر في شقه بمفرده، وتعرف على المجني عليها، التي سكنت رفقته منذ 7 أشهر وبدأ الأمر بالمعاملة الطيبة بينهما، وكانوا يتعاطون مخدر الشابو يوميًا، إلا أنه نشبت خلافات بينهما، وذلك عقب تواصل المجني عليها مع أحد ضباط المخدرات، للإبلاغ عن نشاط المتهم، والاستيلاء على بعض الأموال خاصته، مما أثار غضب المتهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تعدى على المجني عليها قرابة 14 يومًا، بالأيدى والأرجل واستعمال سلاح أبيض مطواة وعصا خشبية وخرطوم، واحتجزها كرهًا عنها وقام بقص شعرها، واستمر فى التعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بتغسيلها بمساعدة المتهم الثاني "س. ك. ا" ووضعها في ثلاجة المسكن.

واستعان بالمتهمين الثالث والرابع "م.ح.م" و"س.ح.ك" للتخلص من الجثمان، وعقب ذلك توصل ضباط المباحث إلى مرتكبي الواقعة وتم القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل حبس محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة الرمل أمن الأسكندرية

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