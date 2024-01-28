الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الفركة اليدوية" قبلة الزوار بمعرض الكتاب.. ومسؤول: "نفتخر بالصناعة المصرية"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، فعالياته لليوم الرابع على التوالي، والذي شهد توافدًا كبيرًا للزوار منذُ يومه الأول الخميس الماضي 25 يناير 2024.

وشهد جناح "أيادي مصرية" إقبال الزوار من مختلف الجنسيات، على مشغولات "الفركة اليدوية" (المفروشات التراثية)، في رابع أيام المعرض الدولي للكتاب، والمقرر انتهاء فعالياته يوم 6 من فبراير 2024.

وقال "أحمد" أحد المنظمين لجناح "أيادي مصرية"، إنَّ المشغولات اليدوية جميعها صناعة مصرية، مؤكدًا تحقيق نسبة مبيعات عالية، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مستكملًا: "المعروضات لاقت استحسان جمهور معرض الكتاب، ونفتخر دائمًا بالصناعة المصرية".


توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، على جناح "أيادي مصرية" لشراء فوانيس رمضان المصنوعة من الخشب والخوص المصري، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والمقرر هلاله في مارس المُقبل 2024.

txt

مصنوعات الفخار تجذب رواد معرض القاهرة للكتاب في يومه الرابع (صور)

txt

"جمهورية بلا جمهور".. كتاب يتناول معاناة أهل اليمن في معرض الكتاب

ويحتوي جناح "أيادي مصرية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بنسخته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، على العديد من المشغولات اليدوية، والتي لَاقت إقبالًا كبيرًا من قبل زوار معرض الكتاب في يومه الرابع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

 

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض القاهره الدولي للكتاب أيادي مصرية المفروشات التراثية جناح زوار معرض القاهرة

مواد متعلقة

معرض الكتاب يتحول إلى "مائدة إفطار كبيرة" فى ثانى أيامه (صور)

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع جوميز لتدريب الفريق

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة