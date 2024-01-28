الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل.. ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال بالوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، من خلال التعاون بين وحدة العمالة غير المنتظمة،ومكتب عمل الخارجة، ومكتب السلامة والصحة المهنية، حملة تفتيشية لحصروتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  بمدينة الخارجة ( مجمع المصالح الحكومية المميكن، وجامعة الوادى الجديد، ومنشآت أخرى  ، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها لتلك الفئة، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بإدارة الرعاية والامومة بمدينة الخارجة  بالوادى الجديد بحضور عدد 25 من العاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا ومفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها "، تناولت الندوة كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق)، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر، لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

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وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة، تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بالمحافظات واستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى يتم توفيرها لتلك الفئة بشكل دورى من المديريات بالمحافظات، وكذلك التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل، وأضاف مدير المديرية إستمرار تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لخدمة المجتمع والمنشآت الموجودة به، وتفعيل مهامها المنوط القيام بها لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل تحت إشراف الإدارات المركزية المعنية بالوزارة، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ..

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