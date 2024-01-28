الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العودة للانعقاد غدا.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال “جبالي”: "تُرفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد الاثنين في تمام الحادية عشر صباحًا".

جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

كما وافق المجلس بصفة نهائية أيضًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

جاءت موافقة المجلس نهائيًا على مشروعي القوانين في حضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية. 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًا وبالوقوف على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

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