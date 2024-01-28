الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب مطبعة وآخر في تزوير أختام بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس عاطل وصاحب مطبعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية.

وفقًا لإخطار من ضباط قطاع الأمن العام بالإسكندرية، قام عاطل ومالك ورشة طباعة بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة، وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تمت عملية القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة.

بمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية التحقيقات صاحب مطبعة تشكيل عصابي الاكلاشيهات المزورة شعار الجمهورية

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حبس عاطل وصاحب مطبعة بتهمة تزوير أختام حكومية فى الإسكندرية

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