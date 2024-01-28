منير فخرى: تقييد النفقات وتأجيل السداد للدول الصديقة ضروريان لحل الأزمة الاقتصادية

أكد وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، أنه يمكن حل المشكلة الاقتصادية التي تواجه مصر باتخاذ عدة إجراءات عاجلة.

وأوضح عبد النور، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن أهم هذه الإجراءات هو تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح، من خلال تطبيق وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا سيساعد على تحقيق التوازن المالي والنقدي.

وطرح عبد النور، فكرة تأجيل السداد لجزء كبير من المديونية الخارجية، التي بلغت 165 مليار دولار، خاصة القروض التي تم الحصول عليها من الدول الصديقة، مثل السعودية والإمارات والكويت، لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات وتوفير السيولة اللازمة.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالزراعة والصناعة، وخاصة زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبذور الزيتية، وتشجيع الصناعة الوطنية للزيوت، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا أن هذا سيسهم في تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.