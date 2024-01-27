الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": كل الفنانين والمبدعين المصريين من خريجى المدارس الصناعية

جريدة الدستور

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن مصر كانت تستورد كتب التعليم الفني من إنجلترا في عهد جمال عبد الناصر، متابعًا: "الطالب لم يكن يخرج على الجامعة إلا العشرة الأوائل".

وأضاف عبدالله في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "دول دخلوا في شرايين الوطن وساهموا في تغذيته بالعمالة الفنية المحترمة التي حملت القطاع العام".

وتابع: "كل الفنانين والمبدعين المصريين من خريجي المدارس الصناعية، وكان التعليم بها محترم، دلوقتي لو أنت خريج تعليم صناعي هتكون مكسوف من نفسك لأنك من غير مهنة"، مؤكدًا أن التعليم الفني تدنى.

وأكد أن التعليم الفني لم يكن يحتاج وزيرًا لكن يحتاج هيئة لإعادته إلى ما كان عليه من قبل، متابعًا: "حسين كامل بهاء الدين هو الذي أنشأ مبارك كول بدلًا من التعليم الفني واعتمدت على رجال الصناعة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

حماد عبدالله الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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