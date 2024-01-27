السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"القاهرة الدولي" يعقد دورة تدريبية مع المنظمة الدولية للفرانكفونية لتعزيز المهارات اللغوية لحفظة السلام المصريين

صورة تذكارية للحضور
صورة تذكارية للحضور

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية لتعزيز مهارات اللغة الفرنسية لحفظة السلام المصريين وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

وقد تم تنظيم الدورة في إطار تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، والتي تتمتع مصر بعضويتها، ومع مدرسة ضباط الدرك الروماني.

حفل الافتتاح

وحضر حفل الافتتاح السفيرة فـاطـمة الـزھـراء عـتمان، الـممثل الـشخصي للسـید رئـیس الجـمھوریـة فـي المجلس الدائم للفرانكفونية، والسيد اللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع، والسید اللواء محمد البابلي، مدیر معھد اللغات للقوات المسلحة، والوزير المفوض د. عبيدة الدندراوي، نائب مساعد وزیر الخارجیة لشئون الأمم المتحدة، بالاضافة إلى السفيرة أولیفیا تودیریان، سفيرة رومانيا لدى مصر.

حفل الافتتاح 

وشارك في الدورة عدد من الكوادر العسكرية المصرية المقرر نشرها في بعثات أممية في دول إفريقية ناطقة بالفرنسية، حيث هدفت إلى صقل مهارات اللغة الفرنسية لحفظة السلام المصريين وبناء قدراتهم للوصول إلى أعلى درجات الأداء المهني، بما يضمن حـسن التنسـیق مـع مختلف الـجھات الـفاعـلة السـیاسـیة والإنـسانـیة فـي الـمیدان والـتواصـل الـجید مع سلطات الحكومات الـمضیفة والمجتمعات المحلیة.

وقد أكّد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، على دور مصر الريادي في مجال عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة من حيث كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة بما تشهده من تحديات جسام تتطلب مستوى رفيع من التأهيل والتدريب. 

السفير أحمد نهاد عبد اللطيف

كما أوضح أن هذه الدورة، التي تمثل باكورة أنشطة المركز في عام ٢٠٢٤ والذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإنشاء المركز عام ١٩٩٤، تعد تجسيدًا لتعاونه المثمر والممتد مع وزارة الدفاع المصرية، وتفعيلًا للتعهدات المصرية في مجال التدريب خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والذي عقد في أكرا شهر ديسمبر الماضي. 

وقد أعرب مدير المركز عن التقدير للتعاون البناء مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ودعمها لعقد هذه الدورة.

مركز القاهرة الدولى المنظمة الدولية أحمد نهاد عبد اللطيف حفظ السلام

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