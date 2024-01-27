السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة تُزيد من معدلات السكر في الدم.. تعرف عليها

السكر
السكر

موضوع زيادة معدلات السكر في الدم يعد مهمًا للفهم السليم للتغذية الصحية والحفاظ على صحة الجسم، ويشمل هذا الموضوع مجموعة متنوعة من الأطعمة التي يجب تجنبها أو تقليل استهلاكها لتجنب التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم. ومن خلال فهم هذه الأطعمة واتباع نهج غذائي متوازن، يمكن للأفراد تحسين إدارة مستويات السكر في الدم والمساهمة في الحفاظ على صحة جيدة.

ويفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والنشويات، مثل الحلويات، المشروبات الغازية، والخبز الأبيض، حيث تساهم في زيادة معدلات السكر في الدم. بدلًا من ذلك، يفضل تناول الأطعمة ذات مؤشر السكر الدموي منخفض، مثل الخضروات، الفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والتحكم في حجم الوجبات للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

والأطعمة التي يمكن أن تزيد من معدلات السكر في الدم تشمل الحلويات، المشروبات الغازية، الحبوب المكررة، الخبز الأبيض، الأطعمة المعالجة، والوجبات السريعة. كما يمكن أن تساهم الأطعمة الغنية بالسكر المضاف والنشويات في زيادة مستويات السكر في الدم. يُفضل تناولها بشكل معتدل والتحكم في كميات السكر والكربوهيدرات للحفاظ على صحة مستويات السكر في الدم.

بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن أن تزيد من معدلات السكر في الدم تشمل: 

-حلويات ومثلجات ذات سكر مضاف عالي

-المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

-الخبز الأبيض والمعجنات الغنية بالسكر

-الحبوب المكررة مثل الفطائر والشرائح السريعة التحضير

-الأرز الأبيض والبطاطا المهروسة

-الحساء والصلصات المعلبة ذات السكر المضاف

-المعجنات والحلويات الجاهزة

-العسل والسكريات الطبيعية بكميات كبيرة

-الفواكه المعالجة والمجففة بكميات كبيرة

-بعض الأنواع من العصائر الطبيعية

-البطاطا الحلوة بكميات كبيرة

-الحبوب المصنعة والإفراط في تناول الكربوهيدرات

-العصائر ذات السكر المضاف

-الأطعمة الجاهزة والمعالجة التي قد تحتوي على كميات عالية من السكر والدهون

فيرجى تحكم في تناول هذه الأطعمة والاعتماد على نظام غذائي متوازن يساهم في الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم

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