الأطعمة التي يمكنها تحسين خصوبتك وعدم رفع نسبة السكر في الدم

يعد الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة والخصوبة، لذا علينا ان نسلط الضوء على 12 نوعًا من الأطعمة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع health الطبي .

1- التوت - التوت يحمي البيض من التلف والشيخوخة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. على العكس من ذلك، يُعتقد أن الفراولة تزيد الرغبة الجنسية لدى النساء.

2. الخضار الورقية - تحتوي الخضار الورقية مثل السبانخ وأوراق الكاري والحلبة والقرنبيط على حمض الفوليك، وهو فيتامين ب المعروف بأنه يساعد على الإباضة. كما أن تناول الخضار الورقية الخضراء يزيد بشكل طبيعي من الرغبة الجنسية لدى المرأة

3. الفاصوليا - البروتين الخالي من الدهون في الفاصوليا، جنبا إلى جنب مع الحديد يساعد على زيادة الخصوبة والرغبة الجنسية. بسبب انخفاض الحديد، لا تنتج الإباضة بويضات صحية وهذا ما يسمى انقطاع الإباضة. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. تحتوي الفاصوليا، بما في ذلك الفاصوليا السوداء، على الكربوهيدرات ولكنها تحتوي أيضًا على الألياف والبروتين والمواد المغذية الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. ولذلك فهي مهمة جداً في قائمة أطعمة مرضى السكري.

4. التين - في الواقع، هناك أدلة علمية على أن التين استخدم كمنشط منذ قدماء اليونانيين. يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم للبيض والتبويض.

5. الخضار والفواكه - عند محاولة الحمل، من المهم بشكل خاص تناول ما يصل إلى ثلاث حصص من الفواكه والخضروات الطازجة يوميًا.

6. الحليب كامل الدسم - الحليب كامل الدسم هو مشروب غني بالمغذيات يمكن أن يدعم الخصوبة. يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، والتي تعزز وظيفة الهرمونات ودورة الحيض الصحية. قد يؤدي تضمين الحليب كامل الدسم في نظامك الغذائي إلى تحسين الخصوبة من خلال توفير العناصر الغذائية الضرورية ودعم التوازن الهرموني.

7. السبانخ - هذا من الخضروات طوال الموسم ومصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات وحمض الفوليك والكلوروفيل والمنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والفوسفور والبروتين والكاروتين. يبلغ مؤشر نسبة السكر في الدم في السبانخ 0 تقريبًا، لذا فمن العادة الصحية لمرضى السكري الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

8. الكرنب الأخضر - هذه جزء من عائلة الخضروات الصليبية وتشمل؛ الكرنب، اللفت اللفت، بروكسل، البروكلي، البراعم، الكرنب، اللفت، وما إلى ذلك. فهي توفر الكثير من العناصر الغذائية بسعرات حرارية منخفضة ومن المعروف أنها تخفض مستوى السكر في الدم لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول وتثبت مستوى الدهون والأنسولين والجلوكوز في الدم. في مرضى السكري من النوع 2.

10. البطاطا الحلوة - البطاطا الحلوة هي المنتج الأول لعائلة البطاطس ولها مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 44، لذلك تعتبر غذاء جيد لمرضى السكر. حتى لو كنت مصابًا بمرض السكري، فإن تناول البطاطس باعتدال يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن نطاق صحي، وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

11. التفاح - التفاح هو فاكهة منخفضة مؤشر نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم. بفضل محتواه العالي من الألياف والسكريات الطبيعية، يعد التفاح خيارًا رائعًا للأفراد الذين يتطلعون إلى الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم طوال اليوم مع الاستمتاع بوجبة خفيفة لذيذة ومغذية.