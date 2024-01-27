هجمات الحوثيون.. وقناة السويس

أن تتضامن مع شعب غزة في محنته الأخيرة فهذا موقف إنساني رائع، وللتضامن أشكال متعددة وكثيرة، منها ما شهدناه من جنوب أفريقيا وجرجرة إسرائيل إلى عتبات محكمة العدل الدولية ومنها ما نشهده يوميا من جهود دبلوماسية مكثفة من مصر والأردن وغيرهما لرفض التهجير وتقديم مبادرات متكررة لوقف الحرب وإعادة الإعمار وبناء غزة الجديدة، غزة ما بعد الحرب.

أما التضامن عن بعد بإطلاق صاروخ أو تفجير بالريموت أو تحرش في مياة دولية ب السفن التجارية، فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة وتفكير، هل هذا السلوك قادر على وقف الحرب أم يؤدي إلى سكب المزيد من البنزين على نار الحرب في غزة ليحترق شعب بريء.

بوضوح اتكلم هنا عن التوترات التي تصاعدت مؤخرًا في البحر الأحمر وتعرض كثير من السفن لهجمات الحوثيين تحت مبرر إنهم يسعون إلى قطع روابط الشحن مع إسرائيل، لإجبارها على إنهاء حربها على غزة.

هذه الفكرة المراوغة تتجاهل أن معلومة جغرافية بسيطة وهي أن إسرائيل تطل على البحر المتوسط بما له من براح استراتيجي ويمكن لها الحصول على ما تريد من إمدادات دون الحاجة إلى البحر الأحمر.

الفاتورة في هجمات الحوثيون على السفن يدفعها شعوب اخرى بعيدة هناك في مختلف أرجاء الكرة الأرضية، عندما تزيد تكلفة الشحن يزداد ثمن السلعة وهذه الشعوب المستهدفة سواء في أوربا أو حتى أمريكا نشاهدهم على الشاشات يوميا في مظاهرات تضامنا مع غزة، ليصبح السؤال نحن نعاقب من ؟

مئات السفن هجرت قناة السويس المصرية واختارت هذه السفن أن تبحر مسافة 4000 ميل إضافية حول أفريقيا، لتستهلك مزيدًا من الوقود، وتضيف 10 أيام من السفر أو أكثر إلى رحلتها حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية.

اما صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد قالت أنه تم استهداف السفن المرتبطة بأكثر من 12 دولة، بينما يقول المتحدث باسم الحوثيين هذا إنهم يعدون جميع السفن الأميركية والبريطانية أهدافًا.

فيما يخصنا نحن كمصريين فقد خسرنا دخلا كان من المفترض أن يدخل للخزانة المصرية كرسوم مرور لتلك السفن من قناة السويس، وحسب شركة «مارين ترافيك» لتتبع السفن نجد أنه قد مرت نحو 150 سفينة عبر قناة السويس خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير مقارنة ب400 سفينة كانت قد مرت من المنطقة في الوقت نفسه من العام الماضي.

مصر التي لم يغمض لها جفن منذ صباح السابع من أكتوبر الماضي تضامنا مع غزة ودعما للشعب الفلسطيني وقدمت المبادرات واستضافت الوفود من مختلف الأطراف ولعبت ومازالت دورا رئيسيا لإنهاء الحرب مع وضوح بوصلة الحل النهائي وهو إقامة الدولة الفلسطينية، كل هذه التضحيات المصرية يعتبرها المراقبون واجبا مصريا ملزما لكونها الدولة الجارة ولكونها الدولة التي يقولون عنها في مختلف الدول العربية أنها الشقيقة الكبرى.

الخسارة المالية التي لحقت بقناة السويس لم تكن وحدها حصاد هجمات الحوثيين على السفن عند باب المندب ولكن تلاحظ أيضا أن شركات الشحن قامت بمضاعفة الأسعار التي تفرضها لنقل حاوية من آسيا إلى أوروبا 3 مرات لتغطية التكلفة الإضافية للإبحار حول أفريقيا.

أما المغامرون أصحاب السفن الذين ما زالوا يستخدمون البحر الأحمر فقد تعرضوا لارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر هجمات الحوثيين.

أسئلة كثيرة تفرض نفسها في هذه الحالة العجيبة، متضامنون مع شعب غزة نعم، ضد الحرب نعم، ولكن هل خسرت إسرائيل بالفعل أو تضررت بسبب تصرفات الحوثيين في مدخل البحر الأحمر؟ الإجابة نتركها للقارئ.. سؤال آخر هل استفادت اليمن من هجمات الحوثيين أم تضررت من ضربات التحالف الذي تقوده أمريكا لتأمين البحر الأحمر.

المهم هو انه عند التصدي للأحداث الكبرى علينا أن نطرح الأسئلة الكبرى حتى لو تصادمت مع المزاج الشعبي العام.