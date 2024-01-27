محافظ الغربية يشهد اصطفاف المعدات لبدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية؛ استعدادا لبدء تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة اعتبارًا من اليوم.

الإعداد الجيد والمحكم

وأكد محافظ الغربية، أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن الغربية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

وتشهد محافظة الغربية خلال اليوم، حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن وعلى مدار الساعة.