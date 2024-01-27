ضبط 213 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية خلال 24 ساعة

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، ومصادرة المركبات والدراجات المخالفة.



ضبط 213 مخالفة

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 213مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.



كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 48 ألفا و698 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وفى سياق متصل ضبطت مباحث التموين بالغربية،برئاسة العقيد عمرو الطوخى رئيس مباحث التموين في حملة على مدار 24 ساعة، 38 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.



وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير38 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.