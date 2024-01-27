محكمة أمريكية تقضى بدفع ترامب 83 مليون دولار لجين كارول بتهمة التشهير المتكرر

قالت هيئة المحلفين بأمريكا إن دونالد ترامب يجب أن يدفع لجين كارول مبلغًا إضافيًا قدره 83.3 مليون دولار بسبب التشهير بها بشكل متكرر، بما في ذلك أثناء إجراء هذه المحاكمة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فجأة قاعة المحكمة خلال مرافعات ختامية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، بينما حثت محامية كاتبة تطالب بملايين الدولارات من التعويض عن أضرار بسبب التشهير.

حدث ذلك بعد وقت قصير من بدء المرافعة الختامية وبعد دقائق من تهديد القاضي بإرسال محامية ترامب، ألينا هابا، إلى الحبس لاستمرارها في الحديث رغم أن القاضي أخبرها بانتهاء الوقت المخصص لها.

وقال القاضي لهابا "أنت على وشك قضاء بعض الوقت في الحبس. الآن، اجلسي."

وبدا ترامب مضطربا طوال فترة الصباح، وهز رأسه بعنف خلال المرافعات الختامية للمحامية كابلان، وخرج مباشرة بعد أن قالت المحامية "حاول دونالد ترامب الظهور طبيعيا عبر سلوك غير طبيعي."

جاءت المرافعات الختامية ضمن قضية التشهير ضد ترامب بعد يوم من مغادرته قاعة محكمة غاضبا لعدم منحه الفرصة للرد على اتهامات بالإساءة الجنسية، وجهتها اليه كارول.