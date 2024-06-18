الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراكز شباب دمياط تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى (صور)

مراكز شباب
مراكز شباب

استقبلت مراكز شباب محافظة  دمياط، في ثالث أيام عيد الأضحى المواطنين والأطفال للاحتفال بالعيد ضمن مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب، حيث فتحت مراكز الشباب بالمحافظة أبوابها لاستقبال المواطنين منذ الصباح الباكر حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

بدأ المترددين من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر، وفتحت مراكز الشباب أبوابها للجمهور، وفتحت حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد إقبالا كثيفًا من المترددين خلال اليومين الماضيين، ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى يوميًا من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز الشباب إقبالًا صباح اليوم ومستمرة خلال اليوم.

وقد وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويجية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال من أول أيام العيد حتى نهاية الاحتفال بالعيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وتقوم وحدة المنسقين الإعلاميين بالتغطية الحصرية لكافة الفعاليات والأنشطة، حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط احتفالات مراكز الشباب على مستوى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى، حيث توافد المواطنين بصورة جماهيرية على مراكز الشباب والأندية للاحتفال بالعيد في دمياط اليوم 

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