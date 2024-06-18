عيدكم بهجة.. إقبال كثيف على المدن السياحية.. و100% نسبة إشغال الشواطئ

- حملات للتأكد من توافر الخدمات والالتزام بتسعيرة الدخول

شهدت شواطئ المدن السياحية إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الأضحى، للاستمتاع بالإجازة.

وأقبل عدد كبير من المواطنين على شواطئ الإسكندرية، وارتفعت نسب الإشغال لـ١٠٠٪ فى العديد من شواطئ المدينة، والتى يبلغ عددها ٦٠ شاطئًا، تستقبل المصطافين والزائرين من المحافظات المختلفة.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن شواطئ القطاع الشرقى شهدت توافدًا كبيرًا من المصطافين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث ارتفعت نسب الإشغال، وأغلق العديد من الشواطئ أبوابه لاكتمال العدد.

وأضافت أن كلًا من شواطئ ميرامار الشرقى، وجزيرة الذهب، والهانوفيل العام، أغلقت أبوابها ووصلت نسبة الإشغال إلى ١٠٠٪، ووجّه مفتشو الإدارة الزوار إلى الشواطئ التى ما زالت نسب إشغالها تسمح باستقبال المصطافين.

وتابعت: «ارتفعت نسب الإشغال بشاطئ إسكندر إبراهيم إلى ٩٥٪، وشاطئ العصافرة إلى ٨٠٪، والهانوفيل إلى ٩٥٪ قبل الواحدة ظهرًا، ووصل كل الشواطئ للنسب القصوى مع منتصف اليوم».

كما توافد المواطنون بكثافة على شواطئ منطقة العجمى غرب الإسكندرية، خاصة من رحلات اليوم الواحد.

وتفقد المسئولون الشواطئ بطول القطاع الغربى؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة لكل شاطئ، ومتابعة توافر الخدمات المقدمة على تذكرة الدخول، والتأكيد على عدم دفع إكراميات أو فرضها على الزوار.

كما شهدت منطقة قلعة قايتباى الأثرية بالإسكندرية إقبالًا من المواطنين فى ثانى أيام العيد للاستمتاع والتنزه.

وعملت إدارة القلعة على تجهيز الحدائق داخلها وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل، بالتنسيق مع منطقة آثار الإسكندرية، فى سبيل إظهارها بالمظهر الحضارى اللائق.

وفى مدينة مرسى مطروح، أقبل المصطافون على الشواطئ العامة للاستمتاع بالطقس المعتدل والمياه الفيروزية التى تتميز بها شواطئها.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن جميع الشواطئ العامة بالمدينة يشهد إقبالًا من زوار المحافظة، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى ١٠٠٪.

وبيّن أن التسعيرة المحددة للشمسية والـ٤ كراسى ١٥٠ جنيهًا، ويحرص العاملون على الشواطئ على تخفيض التسعيرة لإرضاء الزوار.

وأكد أن لجان المتابعة تتفقد بشكل دورى الشواطئ العامة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وحسن معاملة الزوار خلال موسم الصيف السياحى، مشيرًا إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية داخل الشواطئ لتعريف المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها بتعليمات السباحة، إضافة إلى إدراج رقم مديرى الشواطئ لتلقى الشكاوى وسرعة حلها على الفور.

وفى محافظة دمياط، شهد مصيف رأس البر إقبالًا جماهيريًا، وسط استعدادات مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وهيئة تنشيط السياحة.

وعملت العلاقات العامة بالمدينة، بالاشتراك مع قسم الحدائق وبالتنسيق مع إدارة البوابات، على إهداء الوافدين البالونات وباقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب والتهانى بالعيد، لنشر البهجة والفرحة.

وقال وليد الشهاوى، رئيس مدينة رأس البر، إن هناك استعدادات مكثفة للوحدة، وتفعيل كل الخدمات الشاطئية، من خيام تجميع الأطفال التائهين، ونقاط الإسعاف، ومنطقة المعدات والأبراج، وفرق الإنقاذ.

وتابع: «تم تسليم ١٠٢ طفل تائه إلى ذويهم، وإنقاذ ٦٣ حالة من الغرق خلال يومين، وغادروا جميعًا الشاطئ بسلام، فى إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر».