الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تنظم مائدة مستديرة بعنوان "ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال" (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة بعنوان " ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"، بمناسبة مرور 13 عاما على ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن تناقش المائدة المستديرة رؤية الأجيال المختلفة لثورة 25 يناير.

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تدير المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سميرة الشريف، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شريف الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

مائدة مستديرة ثورة 25 يناير المائدة المستديرة الأجيال لجنة الشؤون الاقتصادية

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