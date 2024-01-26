الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الفلسطينية": حكم العدل الدولية يؤكد أنه لا دولة فوق القانون

المالكي
المالكي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكم محكمة العدل الدولية هو "تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون".

ورحَّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة ووصفتها بأنها "تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون".

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمة متلفزة يوم الجمعة: "إن قضاة محكمة العدل الدولية قيّموا الحقائق والقانون، وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".

وأضاف المالكي، أن فلسطين دعت جميع الدول إلى ضمان تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة "بما في ذلك من قِبل إسرائيل، القوة المحتلة".

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أول رد من نتنياهو بعد إصدار قرارات محكمة العدل الدولية

وفي نفس السياق، قالت ستيفانيا أسكاري، النائبة في البرلمان الإيطالي، إنه لا بد من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين.

وأشارت "أسكاري"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على المنظمات الدولية والأممية، التدخل من أجل إحلال السلام، ولا بد من الاعتراف بدولة فلسطين.

ونوهت النائبة بالبرلمان الإيطالي، بأن قرار محكمة العدل الدولية، خطوة أولى على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت "أسكاري"، بضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية لقطاع غزة، والعمل على إنقاذ النازحين الذين يعيشون أصعب الأيام في حياتهم.

محكمة العدل إسرائيل فلسطين قطاع غزة

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