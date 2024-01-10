البرلمان التركى يناقش عضوية السويد فى حلف شمال الأطلسى قريبًا

قال عبدالله جولر، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم، إن الجمعية العامة للحزب قد تضع طلب السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على جدول أعمالها في "الأسابيع المقبلة"، حسبما نقلت رويترز.

وقد أكمل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، باستثناء تركيا والمجر، بالفعل عملية التصديق لصالح السويد، وكان التأخير المتكرر في أنقرة وبودابست سببًا في تغذية الإحباط داخل الحلف الدفاعي. ومع ذلك، يقول المسئولون إن هناك إشارات تشير إلى أن التصديق على الاتفاقية يقترب.