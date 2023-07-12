أردوغان يحيل للبرلمان طلب السويد الانضمام للناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه سيحيل مشروع قانون للتصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى البرلمان عندما يعود للانعقاد في الخريف.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب قمة الحلف السنوية في فيلنيوس ووفقا لما نقلته وكالة رويترز: أن السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها.

حلف الناتو: لا نقرر أى شىء بالنيابة عن أوكرانيا

وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الأربعاء، إن دول الحلف لن تتفاوض بالنيابة عن أوكرانيا.

وتابع ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال قمة الحلف في ليتوانيا: "دعمنا لأوكرانيا يقوّي من موقفها التفاوضي ولا نقرر أي شيء بالنيابة عن أوكرانيا"، معتبرًا أن ما يجري في أوكرانيا هو حرب استنزاف والدعم اللوجستي مهم لحسمها: "الأولوية الآن هى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا"، لافتًا إلى أن الصين تقترب أكثر من دول الحلف لا سيما في إفريقيا.