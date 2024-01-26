عبدالغنى أساسيًا.. تشكيل البنك الأهلى أمام المقاولون بكأس الرابطة

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المقاولون العرب، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة البنك الأهلي والمقاولون بكأس الرابطة

ويواجه البنك الأهلي نظيره المقاولون العرب، في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، على استاد الجبل الأخضر، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس رابطة الأندية المحترفة.

تشكيل البنك الأهلي أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة

وشهد تشكيل البنك الأهلي الرسمي تواجد محمد عبدالغني، أحدث صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024"، قادمًا من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصف.

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد عبدالغني، وأمير مدحت وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: أحمد النادري ومحمد بسيوني، ومحمد فتحي وأحمد مدبولي.

في الهجوم: جريندو وكريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "أحمد صبحي ومحمود قاعود، ومحمود الجزار وعاصم صلاح، وأحمد ربيع وإبراهيم حسن، وعماد فتحي ومعاذ الحناوي، وعمر ياسين".

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب، في ختام مرحلة المجموعات، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، المالك الرسمي لكل حقوق بث منافسات البطولة المحلية.

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب

يقود مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب، في الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من طارق مجدي حكم ساحة، ويعاونه خالد حسين ومحمود عبدالسميع مساعدين، ومعهم أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور حكم الفيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم الفيديو.

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب بكأس رابطة الأندية

موقف البنك الأهلي بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يتقاسم فريقا الجونة والمصري البورسعيدي قمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكليهما، لكن فارق الأهداف يمنح الأفضلية للفريق الساحلي، أما المقاولون العرب فيأتي ثالثًا برصيد نقطة وحيدة أيضًا.