الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك.. شيكابالا وأكينيولا يقودان الهجوم أمام الرجاء المغربى

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أعلن معتمد جمال المدي الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمباراة الرجاء المغربي التي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم، باستاد آل مكتوم في افتتاح دورة التحدي بدبي.

تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي

 وجاء تشكيل الزمالك في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع.. حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – مصطفى الزناري – محمد عبد الشافي.

خط الوسط.. شيكابالا - محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم.. يوسف أوباما – سامسون أكينيولا.

ويسعى الزمالك للظهور بشكل أفضل من دورة الوحدة الودية التي تعرض فيها لهزيمتين أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3 وأم صلال القطري بهدفين نظيفين.

وأدى فريق الزمالك تدريبه الأخير أمس الخميس، وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على عقد اجتماع سريع مع اللاعبين داخل الملعب قبل التدريب، شرح خلاله عددا من النقاط الفنية والتكتيكية التي تم تنفيذها خلال التدريب الذي شهد حماسا من اللاعبين لرغبة كل منهم في حجز مكان بالتشكيل الأساسي.

ويشارك في دورة التحدي بدبي فريقا ووهان ثري تاونز الصيني والأهلي السعودي، اللذين سيلتقيان غدا ثم يلتقي الفائز منهما مع الفائز من الزمالك والرجاء في المباراة النهائية.

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