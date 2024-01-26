الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة التحدى بدبى بمواجهة الرجاء المغربى

يبدأ الزمالك مشواره في بطولة التحدي بدبي بمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الرابعة مساء اليوم باستاد آل مكتوم ويتأهل الفائز للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني التي ستقام غدا.

الزمالك يسعى للظهور بشكل أفضل من دورة الوحدة الودية التي تعرض فيها لهزيمتين أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3 وأم صلال القطري بهدفين دون رد.

وأدى فريق الزمالك تدريبه الأخير أمس وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على عقد اجتماع سريع مع مع اللاعبين داخل الملعب قبل التدريب، شرح خلاله عدد من النقاط الفنية والتكتيكية التي تم تنفيدذها خلال التدريب الذي شهد حماسا من اللاعبين لرغبة كل منهم في حجز مكان بالتشكيل الأساسي.

مواعيد مباريات بطولة التحدي بدبي

الجمعة 26 يناير

الزمالك × الرجاء الرابعة مساء

السبت 27 يناير

الأهلي × ووهان ثري تاونز الرابعة مساء

الأحد 28 يناير

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الثانية ظهرا

المباراة النهائية في السادسة مساء

القنوات الناقلة لمباريات بطولة التحدي

تنقل قناة دبي الرياضية مباريات دورة التحدي وستكون البداية بمباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم في وجود ستوديو تحليلي يضم مجموعة من أشهر نجوم التحليل في العالم العربي.