الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة التحدى بدبى بمواجهة الرجاء المغربى

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يبدأ الزمالك مشواره في بطولة التحدي بدبي بمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الرابعة مساء اليوم باستاد آل مكتوم ويتأهل الفائز للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني التي ستقام غدا.

الزمالك يسعى للظهور بشكل أفضل من دورة الوحدة الودية التي تعرض فيها لهزيمتين أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3 وأم صلال القطري بهدفين دون رد.

وأدى فريق الزمالك تدريبه الأخير أمس وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على عقد اجتماع سريع مع مع اللاعبين داخل الملعب قبل التدريب، شرح خلاله عدد من النقاط الفنية والتكتيكية التي تم تنفيدذها خلال التدريب الذي شهد حماسا من اللاعبين لرغبة كل منهم في حجز مكان بالتشكيل الأساسي.

مواعيد مباريات بطولة التحدي بدبي 

الجمعة 26  يناير

الزمالك × الرجاء  الرابعة مساء 

السبت 27 يناير

الأهلي  × ووهان ثري تاونز  الرابعة مساء

الأحد 28 يناير

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الثانية ظهرا

المباراة النهائية في السادسة مساء 

القنوات الناقلة لمباريات بطولة التحدي 

تنقل قناة دبي الرياضية مباريات دورة التحدي وستكون البداية بمباراة الزمالك والرجاء المغربي اليوم في وجود ستوديو تحليلي يضم مجموعة من أشهر نجوم التحليل في العالم العربي.

بطولة التحدي بدبي الزمالك الرجاء المغربي الاهلي السعودي معتمد جمال الزمالك والرجاء

مواد متعلقة

صفقات الزمالك 2024 الجديدة.. 7 لاعبين يقتربون من القلعة البيضاء

تكريم شيكابالا على هامش مباراة الزمالك وأم صلال القطري

الزمالك يكشف سر غياب روقا عن ودية أم صلال في دورة الوحدة

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة