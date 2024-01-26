الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"صحة غزة": نفاذ تام للطعام وأدوية التخدير بمجمع ناصر الطبى

غزة
غزة

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، بنفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي؛ نتيجة حصار الاحتلال الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.

وأوضح القدرة أنه يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 كادرا صحيا و350 مريضا ومئات الأسر النازحة، في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توافر العلاجات.

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 26083 شهيدًا و64487 مصابًا

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة راح ضحيتها 183 شهيدا و377  مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

21 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 112 من العدوان على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ12 بعد المائة لعدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحون في مخيمات اللجوء بغزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

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إصابة 38 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع: إن جيش الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 200 شهيد و370  إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25900 شهيد و64110 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 38 ضابطًا وجنديًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيانٍ له اليوم، أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب ارتفع إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.

قطاع غزة الصحة مجمع ناصر الطبي حصار الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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